Экстрасенс Усубалиева напророчила Ани Лорак громкое расставание с испанцем Виджраку

В феврале этого года стало известно о том, что Ани Лорак встречается с испанским инструктором по йоге Исааком Виджраку. Но Эльвира Усубалиева напророчила певице громкое расставание с избранником. По мнению экстрасенса, Исаак нечестен по отношению к Ани. Она считает, что Виджраку начал встречаться с певицей из-за денег и славы. Эти отношения будут недолгими, они обречены на провал и закончатся судом.

Усубалиева испанского жениха Лорак считает потомком «неприкасаемых» из Индии. Предсказательница уточнила, что он обладает магической силой, благодаря которой сумел очаровать звезду. Как говорит прорицательница, прежде исполнительница «предавала» своих мужчин, а теперь расплата ждет ее.

Ясновидящая уверена, что артистке вскоре нужно преодолеть трудный период и посоветовала не падать духом. После всех неудач Каролина найдет счастье.