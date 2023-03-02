Кинокритик Давид Шнейдеров назвал будущее российского кинематографа русской рулеткой

Кинокритик, радио - и телеведущий Давид Шнейдеров уверен, что в России в ближайшем будущем будут больше снимать кинофильмов, чем ранее. Однако пока что об их качестве говорить сложно. Он обратил внимание, что выходящие сегодня ленты отсняли два года назад, поэтому судить о качестве российского кинематографа после ухода западных картин рано.

По мнению кинокритика, будущее очетественного кино — это русская рулетка, а надежды на то, что зрители будут активно просматривать фильмы российского производства не оправдались.

Критик добавил, что власти должны обратить свое внимание на «выживаемость кинотеатров», поскольку их закрытие спровоцирует сокращение рабочих мест.

Шнейдеров призвал оказать финансовую помощь дистрибьюторам, которые закупают хорошее западное кино. Нередко случается так, что качественная лента в прокате проваливается, а не очень удачная картина стремительно набирает популярность, поэтому рецептов хорошего кино в настоящее время нет, заключил эксперт.