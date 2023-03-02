Меладзе и Брежнева вероятно собрались продать свою виллу в Крыму

На сайте недвижимости на днях появилось объявление о продаже дома в Гурзуфе в Крыму. Поскольку появилось оно одновременно с объявлением о продаже особняка в подмосковном поселке «Миллениум пар», который, как утверждает издание StarHit принадлежит Константину Меладзе и его жене певице Вере Брежневой, звездная пара является хозяевами данной недвижимости.

Известно, что в 2011 году композитор был владельцем элитной недвижимости на Южном берегу в Крыму. Роскошная вилла в коттеджном поселке «Вилла Роз» расположена возле Артека и была выставлена на продажу за 300 млн рублей.

Уточняется, что общая площадь двухэтажного дома - более 700 кв. м.. На земельном участке 12 га. есть бассейн. Построили особняк в Гурзуфе в 2010 году. Меладзе и Брежнева часто его посещали.