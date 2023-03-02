МК: Актер Аверин открестился от Канахина, напавшего в составе диверсантов на Брянскую область

Среди диверсантов, напавших на Брянскую область, на видеоролике, которые они сами и записали, заметили экс-актера Кирилла Канахина (Родонского). В СМИ его называют «актером Академического Малого театра России». Однако руководство театра порталу «МК» эти данные опровергло.

На порталах о кинематографе говорится, что Канахин с 2003 года трудился в «Театре Луны», но представители учреждения заявили, что у них среди участников не было мужчин. Автор портала пишет, что Кирилл снялся в некоторых российских телесериалах, в том числе в «Глухаре». В Сеть попали кадры со съемок, на которых артист запечатлен в Максимом Аверином.

Журналисты задали актеру вопрос, может ли он подтвердить, что в съемках принимал участие Канахин, но Аверин ответил, что его не помнит:

«Их столько было на съемках, что даже не упомнишь всех. Нет, не помню».