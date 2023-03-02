МК: Музыкант Расторгуев эмоционально отреагировал на возвращение Семена Слепакова

Лидер музыкального коллектива "Любэ" Николай Расторгуев крайне эмоционально отреагировал на последнюю новость о том, что юморист Семен Слепаков вернулся в сетку телевидения России.

По мнению артиста, шоумен навсегда должен быть забыт и исключен из ТВ за его ярую антироссийскую позицию, за его многочисленные насмешки над родной страной, где он в свое время получил известность, признание поклонников, немалые деньги.

Слепакова что сейчас показывают по ТВ? Это плохо. Его нужно исключить из всех передач на телевидении, - эмоционально ответил Расторгуев.

Нужно напомнить, что Слепаков появился в эфире канала "ТНТ-4". Он показывает своим зрителям ряд эксклюзивных шоу, однако чаще всего транслирует старые выпуски проектов, которые выходят на канале ТНТ. Именно там появился юморист. Однако даже несмотря на то, что эфир сняли задолго до начала спецоперации, общественность очень негативно отреагировала на появление комика на ТВ.