Актер Дмитрий Назаров заявил, что Константину Хабенскому было тяжело увольнять его из МХТ им. Чехова

Несмотря на то, что последние месяцы свердловчане жалуются на большие суммы в квитанциях ЖКХ, остались граждане, которые могут рассчитывать на скидки
МЧС развернуло пункт помощи возле многокилометровой пробки на Пермском тракте. Движение транспорта затруднено второй день. Некоторые уральцы в
О том, как дожить до 100 лет, при этом быть бодрым и здоровым рассказал уральский врач. Он сообщил о чекапе для тех, кому исполнилось 45. По словам
Костюм артиста Филиппа Киркорова у россиян вызвал негодование. Певец в эфире шоу «Маска», которое транслирует канал НТВ, пришел в костюме флага
Певица и ведущая Ольга Орлова более двух недель назад стала мамой. Она родила второго ребёнка. Беременность звезды была долгожданной, а сами роды
В Израиле на днях состоялся очередной сольный концерт Лаймы Вайкуле. Во время выступления советская и латвийская певица открыто выразила поддержку
На вопросы местных жителей о том, сколько времени будет занимать перепрограммирование счетчиков на свет, ответил Николай Смирнов, министр энергетики
В небе над Санкт-Петербургом действительно был обнаружен неопознанный летающий объект. Именно из-за него 28 февраля закрыли воздушное пространство.
Состоянием на сегодняшний день количество пациентов, заболевших коронавирусом, за одну неделю не превышает 90 тысяч человек. Это примерно на 11
Людям в старости обязательно показан дополнительный прием кальция и витамина D. Эти добавки могут уменьшить риск возрастной саркопении (потеря