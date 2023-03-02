Актер Дмитрий Назаров заявил, что Константину Хабенскому было тяжело увольнять его из МХТ им. Чехова

Два месяца назад Константин Хабенский уволил из театра Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву. Артист потерял работу из-за резких высказываний касательно СВО. Звезда сериала «Кухня» впервые прокомментировал такое решение директора МХТ.

По словам Дмитрия, Константин сперва предложил им взять паузу, однако через несколько дней изменил свою позицию, вручив приказ об увольнении.

«От него ждали этого решения. Нужно понимать, что это все показательная порка. Дал понять таким образом, что неприкасаемых нет. В одночасье мы лишились театра, гастролей, съемок. Хабенский заморозил проекты, отметив, что весной они возобновится. Но затем перезвонил и заявил: «К сожалению, не получится», — вспоминает Назаров.

65-летний актер даже не сомневается, что худрук выгнал его и жену из театра, находясь под сильным влиянием.

«Костя сказал, что не знает, как ему поступить. Наверное, у него были с кем-то тяжелые разговоры. Ему было непросто принять это решение, ведь он попал в сложное положение. Природной хитрости и возможности маневрировать, которая свойственна Олегу Табакову, ему не хватило, », — подчеркнул артист.