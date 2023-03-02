Никита Пресняков удивил поклонников фотографией с певицей, похожей на Пугачеву

В минувшем году Никита Пресняков покинул Россию. Старший внук Примадонны обосновался в США. Там он продолжил развивать карьеру. Недавно музыкант, у которого есть немалый опыт в шоу-бизнесе, даже поработал с популярной кантри-певицей Долли Партон. По всей видимости, он возобновил в памяти то, чему его научили в университете кинематографии и актерского мастерства Нью-Йорка.

«В невероятном восторге от совместной работы с Долли Партон! Она всю съемочную группу зарядила энергетикой. Задачи стояли непростые. Было важно успеть снять певицу всего за четыре часа, а весь видеоклип — за пять часов», — пишет артист.

В Сети появился совместный снимок 31-летнего Преснякова и 77-летней исполнительницы, которая внешне очень похожа на Пугачеву. Некоторые подумали, что это Алла Борисовна навестила своего внука. Судя по тому, как сын Орбакайте увлечен новой деятельностью, можно с уверенностью сказать, что возвращаться на родину он не планирует.