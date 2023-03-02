Новый сезон вокального телешоу «Голос-11» стартует 3 марта 2023 года

Очередной сезон вокального проекта «Голос-11» стартует уже завтра, 3 марта 2023 года. Впервые за последние 11 лет шоу выйдет без Дмитрия Нагиева. Однако организаторы значительно обновили программу и даже добавили новые правила.

Так, из старожилов в качестве наставников остались лишь Полина Гагарина и рэпер Баста (он же Василий Вакуленко). Компанию «ветеранам» составят дебютанты — это полуфиналист второго сезона шоу «Голос», лидер Therr Maitz и участник нацотбора на конкурс «Евровидение» Антон Беляев, а также известный российский певец Владимир Пресняков, который сядет в кресло наставника вместо своего старого друга — Леонида Агутина.

Однако самое интересное, что в новом сезоне появится новое правило, которое призвано еще больше обострить конкуренцию между звездами. Это кнопка «Блок». Помимо красной кнопки у тренеров появится панель с тремя клавишами блокировки своих коллег. Сделать «блок» можно только два раз за один сезон.