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Очередная жертва. В Петербурге пенсионерка получила травму головы после падения наледи

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Очередная жертва. В Петербурге пенсионерка получила травму головы после падения наледи
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге произошло очередное ЧП – на голову пенсионерки в Василеостровском районе упала глыба льда. Подобные происшествия в последнее время участились в Петербурге.

Жительница Васильевского острова угодила под наледь на пороге собственного дома в последний день зимы. 77-летняя пациентка поступила в Мариинскую больницу. У женщины диагностирована травма головы, есть подозрение на сотрясение мозга. Медики забрали пострадавшую из дома на 3-й линии В.О. Как рассказала сама пенсионерка, ЧП произошло 28 февраля, когда она выходила из дома: на нее с крыши упала сосулька.

После осмотра и оказания медицинской помощи женщину отпустили из больницы. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время прокуратура Василеостровского района инициировала проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о подаче искового заявления в суд о компенсации пенсионерке морального вреда.

Это не первый случай падения льда с крыш, зафиксированный только что закончившейся зимой. Так, совсем недавно 9-летний ребенок получил травму после падения глыбы на голову на проспекте Ленина в Кронштадте. Обошлось без серьезных травм – у мальчика диагностирован ушиб. На инцидент отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, взяв ситуацию под личный контроль.

В декабре 2022 года глыба льда упала на детскую коляску в Кировском районе Петербурга. В этот момент в ней находился 7-месячный ребенок. Подчеркивалось, что работники коммунальных служб не оградили участок тротуара перед тем, как начать сбрасывать снег и наледь с крыши.

В экспертном сообществе неоднократно критиковали команду губернатора Александра Беглова за неумение выстроить грамотное хозяйственное управление городом, в том числе обеспечить своевременную расчистку от снега и льда. Однако, несмотря на претензии, чиновники лишь запустили так называемую реформу ЖКХ, позитивные изменения от которой петербуржцы увидят лишь через несколько лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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