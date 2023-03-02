Певец Александр Серов откровенно проинформировал о своих взаимоотношениях с семьей дочери Мишель

Александр Серов во время очередного эфира передачи «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ, откровенно рассказал о том, как в настоящее время складываются его отношения с семьей дочери Мишель.

К слову, в минувшем году наследница артиста обвинила звездного отца, что он выгнал ее из дома. Долгое время девушка вместе с двумя детьми и супругом жила в доме Серова. Правда, музыкант в определенный момент решил, что дочери необходимо найти себе другое жилье.

В программе «Секрет на миллион» Александр рассказал, что он наследницу не выгонял, а просто попросил съехать. Певец уколол своего зятя. По мнению певца, он не может обеспечивать семью, да и хозяин он — «скромный». Ко всему прочему, артист подчеркнул, что не чувствует себя одиноким, поскольку много времени уделяет себе и здоровью.