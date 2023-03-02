Певец DAVA опубликовал новый видеоклип на композицию «Временно»

Певец DAVA, известный слушателю по песням «Танцуй как пчела» и «Обнулила нас», представил новый видеоклип на сингл «Временно». В треке артист рассуждает о токсичных романтических отношениях, напоминая фанатам, что такой союз не закончится ничем хорошим.

Премьера ролика состоялась на официальном YouTube-канале музыканта. На протяжении видео поп-исполнитель расхаживает по комнате, а в это время за его спиной появляются и исчезают силуэты разных танцующих девушек. Странные тени символизируют образы женщин, оказавшихся в тяжелых отношениях. Собственно, им посвящен весь текст композиции.

Впрочем, в финале DAVA приходит в выводу, что это все временно, а главное —это решительно действовать, если сложились подобные обстоятельства.

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