Певец РФ Григорий Лепс прокомментировал отказ шоумена Дмитрия Нагиева вести «Премию МУЗ-ТВ»

Григорий Лепс прокомментировал отказ шоумена Дмитрия Нагиева вести «Премию МУЗ-ТВ». Эстрадный певец заявил, что он не знает причин отказа.

Нагиев неоднократно был ведущим ежегодной церемонии вручения музыкальных наград. Однако в этом году Дмитрий отказался выходить на сцену Муз-ТВ. Во время церемонии вручения национальной премии «Виктория» журналисты решили спросить Лепса касательно того, почему Нагиев принял такое решение. Но Григорий Викторович ответил, что ему ничего не известно.

«Я ему в голову не могу залезть, я не экстрасенс», - сообщил исполнитель.

Стоит добавить, что об отказе вести «Премию МУЗ-ТВ» Дмитрий Нагиев рассказал сам. В своих социальных сети шоумен разместил новый пост, в котором проинформировал, что получил предложение вести шоу, однако его не принял. О причинах отказа он не сказал ни слова, поэтому общественности до сих пор ничего неизвестно.