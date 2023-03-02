Певец РФ Леонид Агутин проинформировал, что спит с Варум в разныз спальнях после 20 лет брака

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе более 20 лет. Супруги считаются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Но в последнее время появляются слухи о расставании пары. За кулисами Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» артист честно рассказал о личном.

"Это сложно. Знаете, когда «доползёте», а там видно будет. Каждые пять лет — это новый этап отношений, каждые пять лет отношение разное к человеку. Это удача, если остается любовь, она выходит на другой уровень... Другая любовь. Она, главное, должна быть. Это живой организм, тут сложно советы давать,"- заявил исполнитель.

Агутин разоткровенничался, вспоминая семейные ссоры в прошлом.

"Мы ругаемся, она фильмы смотрит. Помню, с первой серии засыпала, я всегда досматривал до конца. Тебе помогает это, мне — наоборот. Тепло тебе, мне — холодно. А затем начали спать в разных спальнях, " - добавил артист.

По словам музыканта, раздельный сон помогает им с Варум сохранять хорошие отношения.