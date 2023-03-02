Поклонники Аллы Пугачёвой рассмотрели страшную опухоль на руке артистки

На днях 73-летняя примадонна Алла Пугачёва вместе с молодым супругом посетила концерт латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве. Пока одни поклонники обсуждали шикарные туфли артистки, за которые она отдала 120 тысяч рублей, других фанатов насторожили руки певицы. Нельзя не заметить, что у звезды присутствуют серьезные проблемы со здоровьем, и этого уже не скрыть.

В Сети появилась фотография, где на руке у Примадонны, помимо дорогих массивных колец и ухоженного маникюра, виднеется припухлость, а даже опухоль. Выглядит она устрашающе.

Посмотрите, какая опухоль на руке у Аллы Борисовны на руке… Страшно – пишет автор Телеграм-канала НеМалахов.

При этом сама Пугачева старается не привлекать внимание к проблемам со здоровьем.

