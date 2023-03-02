Психолог Арина Кейро-Мороз отметила причину проблем у Джигана с Оксаной Самойловой

Денис Устименко-Вайнштейн (более известный общественности как рэпер Джиган) и его супруга Оксана Самойлова, которые состоят в браке десять лет, последние несколько недель ведут себя очень странно.

В отличие от бизнесвумен, которая с общими детьми улетела в Сочи, рэпер остался в Москве. Он некоторое время провел в столичной психиатрической клинике. Поклонники и СМИ начали гадать, что произошло в отношениях пары. Однако звездные супруги не комментируют эту ситуацию.

Психолог Арина Кейро-Мороз решила высказать свое мнение касательно того, что происходит на самом деле. По словам эксперта, у рэп-исполнителя возможны серьезные проблемы с ментальным здоровьем, ведь зависимости из ниоткуда не возникают. Некоторые связывают это именно Самойловой, которая могла провоцировать беспокойство и разочарование у Джигана. Специалист утверждает, что если у человека все есть и все доступно, он начинает терять смысл жизни и искать удовольствий "на стороне".

Стоит сказать, что в настоящее время супруги не вместе. Однако комментировать причину такого поведения не спешат.