Расторгуев считает, что покинувшие РФ артисты с позором вернутся обратно

Многие из российских артистов, которые покинули территорию РФ, вернутся назад. По крайней мере, в этом уверен фронтмен группы «Любэ» Николай Расторгуев.

По словам музыканта, произойдет это очень быстро. Возвращаться звезды будут «с позором». Хотя артист не исключает, что единицы останутся навсегда жить за рубежом.

«Единицы покинули страну. Остальные здесь. Я живу здесь, я родился здесь, с какой стати покидать свою страну? Мы никому там не нужны. Они вернутся, вернутся с позором», — сказал Расторгуев.

Заметим, что певец 21 февраля отпраздновал свое 66-летие. По словам музыканта, в этот день все внимание было отведено посланию президента Путина Федеральному собранию. Сам Николай также побывал на политическом мероприятии, во время которого поднималась тема СВО. Как раз в знак протеста против спецоперации многие знаменитости решили покинуть РФ.