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Шоу «Импровизация» возвращается в телеэфиры

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Шоу «Импровизация» возвращается в телеэфиры
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Фото из открытых источников

Шоу «Импровизация», которое в минувшем году покинуло ТНТ, на канал не вернется. Но стало известно, что звезды проекта скоро объявятся на другом телеканале.

Многие связывали закрытие программы со сменой руководства канала ТНТ, директором которого является Тина Канделаки. Поговаривают, с самого начала она недолюбливала юмористов и называла их «неуправляемыми комиками». Официально закритие шоу объяснялось его низкими рейтингами. При этом руководство выразило уверенность, что производители обязательно сохранят в Сети «Импровизацию».

И вот сегодня стало известно, что дело не ограничится сетевыми эфирами. Сперва Егор Крид во время стрима сказал, что передачу выкупил СТС, где теперь она будет выходить. Позже информацию подтвердил медиаменеджер Евгений Гуцал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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