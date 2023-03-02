Шоумен и ведущий Дмитрий Нагиев вышел на связь в цветах национального украинского флага 1 марта

Известный российский телеведущий Дмитрий Нагиев практически не появляется на публике. Также шоумен редко появляется в Сети. Но сегодня всеми любимый артист наконец-то дал о себе знать. Он опубликовал новый пост в соцсетях.

На странице ведущего в микроблоге появился новый видеоролик, на котором Нагиев предстал в желтой куртке на фоне голубого неба, что напомнила фанатам национальный флаг Украины. Видео сопровождалось песней «Владимирский централ» Михаила Круга.

"Весна. Надежда зажглась. Будьте счастливы. Улыбайтесь не только во время проверки на инсульт. Странное время и странная весна", - подписал кадры Дмитрий.

Многие российские поклонники решили, что шоумен таким скрытым образом решил обозначил свою политическую позицию.

"Больше ему нечего скрывать",

"Красивое сочетание цветов",

"Это что совпадение? Не думаю", - пишут комментаторы.