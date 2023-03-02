Группа Laibach из Словении отменила запланированные ранее концерты в Киеве

22 февраля стало известно о том, что словенская группа Laibach приедет в Киев с концертом, который должен был состоятся 31 марта в Bel Etage Music Hall. Знаменитый индустриальный коллектив планировал показать программу под названием «Евровидение».

В сообщении о визите в Киев словенцы написали, что Украина — это то место, где возможно «настоящее и единственное видение Европы». Но 26 февраля, всего через несколько дней после старта рекламной кампании, организаторы заявили, что выступление отменяется. Группе украинцы припомнили отмену концертов в России в сентябре минувшего года. Тогда артисты из-за логистических сложностей не смогли приехать в РФ, но пообещали сыграть, «когда позволит ситуация».

Поклонники обвинили музыкантов в непонимании сложности и трагичности этой «ситуации», припомнив давние заявления о готовности выступать в Крыму.