В кинотеатрах РФ выходит в прокат полнометражный художественный фильм «Нюрнберг»

В кинотеатрах России выходит в прокат полнометражный художественный фильм «Нюрнберг». Картина была создана режиссером Николаем Лебедевым при поддержке Российского исторического общества. Основой ленты стала книга Звягинцева «На веки вечные».

Данный проект был реализован в рамках поручения российского президента. Съемки кинофильма прошли в Калининграде, Москве, Калуге, Праге. Над ним работала интернациональная команда из РФ, Германии, Чехии, США, Грузии, Дании, Сербии.

Выход картины — это важный инструмент для популяризации исторической информации о вкладе СССР в борьбу с фашизмом во Второй мировой войне. «Нюрнберг» является первым игровым фильмом о международном военном трибунале в 1945–1946 годах.

В ленте снялись Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Сергей Кемпо, Карстен Норгаард, Алексей Бардуков, Евгений Миронов, Игорь Петренко, а также Вольфганг Черни и многие другие популярные актеры.