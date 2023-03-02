В Тюменской области девочка расплакалась на сцене, исполняя песню Shaman для военных СВО

В Тюменской области на днях состоялся еонцерт, который был приурочен Дню защитника Отечества. Юная девочка вышла на сцену для того, чтобы исполнить для военных СВО песню популярного российского певца-патриота Shaman.

Композиция «Встанем» о бойцах, погибших на линии соприкосновения, тронула присутствующих до слез. Военнослужащие, сидящие в зале встали для того, чтобы почтить память своих боевых товарищей.

В этот момент тюменка не сдержалась и расплакалась прямо на сцене. Публика решила поддержать аплодисментами исполнительницу. На сцену даже вышла женщина, обняла, успокоила растроганного ребенка.

Видеозапись из выступления в Тюмени было опубликовано благотворительным фондом «Путевка в жизнь».