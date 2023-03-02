Вернувшаяся в Россию певица Ани Лорак сбежала от журналистов на премии «Виктория»

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно вернулась в Россию, была замечена на одном из светских мероприятий в Москве. Оскандалившаяся эстрадная звезда не захотела общаться с журналистами, и убежала от репортеров на премии. По всей видимости, артистка хотела избежать неудобных вопросов касательно своей политической позиции.

Увидели Ани 1 марта 2023 года на сцене Live Арены. Там проходила церемония вручения премии «Виктория». Лорак появилась перед публикой в кремовом длинном платье с глубоким разрезом до бедра. Дополнила свой образ певица ярким макияжем.

Лишний раз исполнительница старается не появляться на людях, поскольку российские поклонники критикуют ее за сбор средств для ВС Украины. Сама артистка упорно молчит. Она не делает никаких заявлений. Только недавно красотка представила нового возлюбленного-испанца, который является тренером по йоге.