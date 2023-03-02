Жителям в РФ перечислили продукты, которые могут нанести вред иммунной системе человека

Популярные продукты питания могут нанести вред иммунной системе. В этот список вошли яйца, кофе, субпродукты, морепродукты.

Что касается яиц, то из-за сальмонеллеза они могут быть очень опасны. По статистике, инфицировано одно из 30 000 яиц. Возбудитель инфекции можно найти в яичной скорлупе.

Вокруг кофе долгое время ходит много мифов. Человеку нужно выпивать в день более трех или четырех чашек, да и то, если у него нет повышенного давления или заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Субпродукты и печень трески также входят в этот список. Дело в том, что производители нередко добавляют большое количество антибиотиков и гормонов роста в корма. Поэтому такая еда не такая уж экологичная.

Вред и польза морепродуктов для иммунной системы зависит от того, откуда они были привезены. По словам врачей, искусственно выращенная рыба с пищевыми красителями очень вредна для здоровья. К слову, это так называемые «красные сорта».