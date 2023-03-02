Звезда «Глухаря» Аверин не узнал среди нападавших на Брянскую область актера РФ Канахина

Утром в четверг, 2 февраля, диверсионная группа пересекла границу с Россией и напала на один из населенных пунктов в Брянской области. Утверждается, что среди нападавших был актер РФ Академического Малого театра Кирилл Канахин (Кирилл Родонский). Диверсанты опубликовали кадры, на которых многие узнали российского экс-актера. Артист кино снялся в некоторых многосерийных фильмах, среди которых популярный сериал «Глухарь». Также в проекте в главной роли был заявлен Максим Аверин.

Аверин рассказал корреспондентам, узнал ли Канахина.

«Их там было столько на съемках, что не упомнишь всех. Нет, этого актера не помню», - ответил Максим.

Также указывается, что Канахин упоминает в прессе как «актер Академического Малого театра России». Но в самом культурном учреждении опровергли этот факт.