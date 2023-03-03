53-летний российский певец Дмитрий Маликов объявил сбор средств на лечение рака

53-летний российский эстрадный певец Дмитрий Маликов в последнее время не всегда активен в своих социальных сетях. О музыкальных премьерах и новых работах артиста также давно ничего не слышно.

На днях исполнитель, которому исполнилось 53 года, вышел на связь со своими поклонниками. Однако поделился он с фанатами плохим известием.

Маликов объявил о начале сбора средств на лечение рака. Как рассказал Дмитрий, деньги срочно нужны одной молодой девушке, у которой диагностировали этот тяжелый недуг.

Певец призвал подписчиков не проходить мимо беды россиянки и пожертвовать любую посильную сумму денег – кто сколько сможет.

«Этой красивой и молодой девушке очень необходима помощь», - написал в микроблоге музыкант.