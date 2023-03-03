55-летний российский артист Филипп Киркоров проинформировал о новых отношениях

55-летний артист Филипп Киркоров заявил, что он влюбился. Певец встретил свою новую любовь осенью минувшего года. Поп-король тщательно оберегает чувства от чужих глаз.

«В конце осени снова влюбился. Случился такой осенний поцелуй в моей жизни. Однако оберегаю и храню от посторонних чувства», - признался исполнитель.

По всей видимости, Киркоров так преобразился и помолодел не только благодаря косметологам и пластическим хирургам. Новые чувства для Филиппа Бедросовича, как глоток свежего воздуха. И хотя певцу вскоре исполнится 56, он на самом деле ощущает себя максимум на 33 года.

Артист старается чаще общаться с молодежью, и это осознанный шаг, поскольку он с друзьями, которые в 2-3 раза моложе, взаимно «заряжают» друг друга.