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Гагаузский депутат выразил мнение о вступлении Молдавии в ЕС

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Гагаузский депутат выразил мнение о вступлении Молдавии в ЕС
В Мире
Фото из открытых источников

Представитель законодательного органа Гагаузской автономии в молдавском государстве Виктор Петров выразил мнение по вопросу о вступлении Молдавии в европейский союз. Он считает, что за последнее время молдавское государство не только не приблизилось к вступлению в это международное объединение, но, наоборот, отдалилось от него.

Петров уточнил, что это произошло по целому ряду направлений, в которых Молдавия не соответствует тем требованиям, которые предъявляются политическим руководством европейского союза государствам, которые стремятся вступить в объединение. Например, он отметил экономическую сферу и сферу государственного управления.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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