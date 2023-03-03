Воздушные силы Украины объявили о сбитии истребителя-бомбардировщика Су-34 над Енакиево

Военный самолет, который видели падающим жители Енакиево в ДНР, был сбит украинскими военнослужащими. Об этом сегодня заявили в Воздушных силах Украины.

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, уточняется, что речь об истребителе-бомбардировщике Су-34.

«Это произошло примерно в 13:30», - добавили в ВС Украины.

Украинский паблик Supernova+ распространил информацию о том, что борт был поражен зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка.

Сведения о том, что над Енакиево сбит военный самолет, подтвердил в Телеграме мэр города Роман Храменков.

В комментарии ТАСС он добавил, что пока нет понимания, чьей стороне принадлежит сбитый военный самолет. Однако летчики, судя по всему, остались в живых. Храменков уточнил, что два пилота спускаются на парашютах.

Добавим, что на вооружении Украины истребитель-бомбардировщик Су-34 не состоит.

Российское Минобороны инцидент со сбитым самолетом над Енакиево пока не подтвердило и вообще никак не прокомментировало. Поэтому официальными сведениями, подтверждающими тип сбитого самолета, к настоящему моменту мы не располагаем.