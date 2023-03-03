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Политолог Киреев выразил мнение об инициативах по реформе в ООН

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Политолог Киреев выразил мнение об инициативах по реформе в ООН
В Мире
Фото из открытых источников

Политолог Владимир Киреев выразил мнение о недавнем предложении со стороны руководителей внешнеполитических ведомств США, Японии, Австралии, Индии о реформе в Организации объединенных наций. На официальном мероприятии в Индии министры этих государств выступили с инициативой изучить вопрос об увеличении количества государств, составляющих совбез ООН.

Киреев полагает, что эта инициатива является одним из выражений геополитической борьбы на международной арене. Он считает, что после распада Советского Союза значение ООН сильно снизилось, но при этом в современных международных политических условиях эта организация все же остается еще заметным политическим институтом. Поэтому, полагает Киреев, некоторые государства стремятся к изменениям в ООН для увеличения своего влияния на международной арене.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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