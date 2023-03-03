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67-летняя Лариса Долина заявила, что сильно переживает за внучку Александру из-за угрозы клейма

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67-летняя Лариса Долина заявила, что сильно переживает за внучку Александру из-за угрозы клейма
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Фото из открытых источников

Лариса Долина не скрывает своих переживаний по поводу будущего 12-летней внучки Александры. Девушка с юного возраста следует по творческом пути своей звёздной бабушки.

Говоря о трудностях, которые могут в будущем постигнуть Александру, певица отметила, что она свой путь самостоятельно выбрала в еще раннем возрасте. В четыре года Саша начала заниматься в Академии мюзикла, а также в ансамбле «Непоседы». В 7 лет девочка поступила в музыкальную школу.

Артистка также немало сил и времени вкладывала в музыкальное образование внучки. Как говорит Долина, наличие таланта не является гарантией успеха, поскольку трудности находят даже тех, кто решил идти по стопам знаменитых родственников. 

"Хочу, чтобы была самостоятельной личностью. Но для этого потребуется много всего, это она прекрасно знает и соглашается во всем со мной, " - отметила знаменитость.

Больше всего Ларисе Александровной не хочется, чтобы на Александре поставили клеймо внучки Долиной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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