«АиФ»: Один год после войны, каким получился российский фильм «Нюрнберг»

В прокат выходит фильм Николая Лебедева «Нюрнберг» о судебном процессе над фашистскими преступниками. Историю Нюрнбергского процесса показали глазами капитана Игоря Волгина, роль которого исполнил Сергей Кемпо. Волгин разыскивает своего брата, без вести пропавшего еще в 1942 году. Он узнал, что следы родственника ведут в Нюрнберг, где начинался известный во всем мире суд.

Капитан попросил его включить в делегацию на Нюрнбергский процесс. Но после приезда в город события неожиданно поменялись. Примечательно, в ленте приняли участие Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Вольфганг Черни, который сыграл главного обвинителя в судебном процессе, прокурора Руденко.

Второй линией проекта выступает любовь Волгина к остарбайтеру Елене. Ее исполнила Любовь Аксенова.