Алла Пугачева из Израиля: «Если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются»

Недавно в СМИ распространились слухи об ограблении дома Аллы Пугачевой в Израиле. Ко всему прочему, сообщалось, что у Примадонны есть некая загадочная болезнь, которую ей пришлось лечить за рубежом.

В конце февраля 73-летняя Народная артистка вместе с молодым мужем посетила концерт подруги Лаймы Вайкуле. Появление Аллы Борисовной в зале спровоцировало сплетни о возможном недуге. Некоторые из зрителей заметили, что певица тяжело передвигалась, выглядела больной, а на руке была видна огромная припухлость, напоминающая опухоль.

Поговаривают, истинной причиной приезда Пимадонны в Израиль является лечение. Но жизнь за границей дается звезде с трудом. Также хейтеры написали, что исполнительница лишилась израильского гражданства.

Впрочем, Пугачева к сплетням относится с юмором.

«Ну, если кому-то в радость — думать, что мне плохо, то пусть порадуются», — сказала она.