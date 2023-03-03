Алла Пугачева из Израиля: «Если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются»

В конце февраля 73-летняя Народная артистка вместе с молодым мужем посетила концерт подруги Лаймы Вайкуле. Появление Аллы Борисовной в зале спровоцировало сплетни о возможном недуге. Некоторые из зрителей заметили, что певица тяжело передвигалась, выглядела больной, а на руке была видна огромная припухлость, напоминающая опухоль.
Поговаривают, истинной причиной приезда Пимадонны в Израиль является лечение. Но жизнь за границей дается звезде с трудом. Также хейтеры написали, что исполнительница лишилась израильского гражданства.
Впрочем, Пугачева к сплетням относится с юмором.