BIMRU: певица Ани Лорак изменилась и, по мнению фанатов, внешне стала похожа на Анну Семенович

В пятницу, 3 марта, прошла долгожданная премьера нового видеоклипа Ани Лорак на композицию «Рядом, но не вместе». Ролик украинской певицы получился примечательным во многих эпизодах.

Зрители достаточно высоко оценили работу. Помимо того, поклонники обратили внимание на то, что Лорак, которая снялась в своем клипе, гармонично выглядела с исполнителем главной - российским актером Марком Богатыревым.

Не осталась незамеченной внешность Каролины. Ани выглядела весьма крупной. Фанаты были удивлены ее с широкими бедрами и огромным бюстом. По мнению подписчиков, в таком образе артистка визуально им очень напоминает пышногрудую певицу Анну Семенович.

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