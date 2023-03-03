Анна Калашникова верит в скорое возвращение Аллы Пугачевой в Россию из Израиля

Анна Калашникова заявила о том, что верит в скорое возвращение Аллы Пугачевой в Россию из Израиля. По словам модели, Примадонна должна находиться в РФ, поддерживать зрителей и артистов. Знаменитость назвала Пугачеву «очень важной личностью в музыкальной индустрии».

«И хотелось бы, чтобы она оставалась в стране, там, где стала культурным наследием», - отметила исполнительница.

По оценкам Анны, в РФ осталось много фанатов, которые «боготворят и любят» Примадонну. Калашникова считает, что часть из фанатов «мечтает» услышать от гуру слова поддержки и ждет возвращения.

«Будем верить в возвращение Пугачевой, и что связь между артистом и зрителями возобновится», — заявила Калашникова с надеждой на то, что это заставит Примадонну остаться здесь навсегда и больше не уезжать за рубеж.