Анна Семенович сообщила, что алкоголизм стал причиной трагедии фигуриста Романа Костомарова

Все сейчас переживают за состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который попал в больницу более месяца назад. Его экс-партнерша по льду Анна Семенович назвала причины недуга мужчины.

Бывшая солистка «Блестящих» заявила, что фигурист в свое время много пил, что могло отразиться на его здоровье.

В Петербурге одним утром пришла к Роме в номер, но с ужасом обнаружила, что он не ложился спать. Сидел нетрезвый и запивал водку пивом, - написала певица.

Заметим, что давно фигуристы вместе работали в Америке, но со скандалом разошлись. К тому же, Семенович обвинила Костомарова в грубости во время тренировок.

Действительно, в своих интервью Роман неоднократно признавался, что в молодости выпивал, однако прекратил это. Пока что жена спортсмена никак не прокомментировала слухи о проблемах ее супруга со спиртным.