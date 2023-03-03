Беда не приходит одна: что главная роль в «Великолепном веке» сделала с Хюррем из сериала

Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря главной роли в телесериале «Великолепный век», отличается актерским талантом. Однако мало кто знает, насколько сложным оказался образ для артистки.

Как призналась актриса, Хюррем является для нее самым впечатляющим и сильным персонажем, который когда-либо приходилось играть. Мерьем постоянно перевоплощалась в героиню, однако все это врем ловила себя на мысли, что отдает этой роли всю себя без остатка. В итоге звезда поняла, что у нее попросту нет сил оставаться самой собой после перевоплощения в возлюбленную Сулеймана Великого.

«Я чувствовала, что могла сохранить ее в живых, но забыть себя», — говорила Узерли в интервью.

Постоянное напряжение сильно сказалось на артистке. Поэтому во время третьего сезона неожиданно решила покинуть сериал. Оказалось, что знаменитость пережила несколько нервных срывов и больше не смогла работать, поэтому оставила проект, несмотря на последствия из-за нарушения контракта.