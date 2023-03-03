Фото певца Филиппа Киркорова перед пластикой опубликовано в Интернет-пространстве

С начала года Филипп Киркоров поражает преображением. Артист омолодился и постройнел. Певец не скрывает, что это все благодаря пластической хирургии.

За преображение поп-короля отвечает Тимур Хайдаров, который два года назад сделал кубики пресса рэп-исполнителю Даве.

«Из XXXL перешел в L. Он не имеет право плохо выглядеть», — говорит пластический хирург о Киркорове.

Теперь рельеф есть у Филиппа Бедросовича. Правда, пока что он не продемонстрировал результаты операции. Еще не окончена стадия заживления швов. А в Интернет-пространстве сегодня появилось фото певца перед пластикой.

«Мне через пару месяцев исполнится 56, однако всегда будет 33 как минимум. Потрясающий пластический хирург собрал практически по частям меня, привел в форму, в которой достойно выйду на сцену Кремлевского дворца», — признался исполнитель.