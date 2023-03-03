Илона Броневицкая сообщила о гражданской позиции певицы Эдиты Пьехи в вопросе о спецоперации

Илона Броневицкая во время беседы с Борисом Корчевниковым рассказала, как сейчас чувствует себя ее мама. Известно, что звезда советской эстрады Эдита Пьеха давно не выходит на сцену. 85-летняя артистка не посещает никаких публичных мероприятий. Певица ведет затворнический образ жизни в своем доме в Петербурге.

В интервью дочь исполнительницы сообщила об отношении матери к спецоперации.

«Она гражданин своей страны, когда-то присягнула на верность своему любимому Ленинграду. Такая ее позиция. Мы на стороне Родины!» — отметила Броневицкая.

Также наследница Эдиты Станиславовны добавила, что ее мать бывала в Афганистане и иных горячих точках. Говоря сегодняшнем образе жизни Пьехы, Илона Александровна заявила, что она живет в хороших условиях, дышит чистым воздухом:

«У нее большой участок, где она регулярно прогуливается».