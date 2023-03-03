«Король и Шут» установил рекорд по просмотрам на «Кинопоиске» в первый день премьеры

В пресс-службе «Кинопоиска» сегодня сообщили о том, что телесериал «Король и Шут» в первый день премьеры посмотрело более 410 тысяч человек. К слову, это является рекордом для онлайн-кинотеатра, который даже побил результаты «Лиги справедливости Зака Снайдера».

Напомним, зрители хорошо отозвались о первых двух эпизодах, которые рассказывают о зарождении легендарной панк-группы и временах, когда коллектив еще носил название «Контора».

Режиссер фильма - Рустам Мосафир («Скиф», «Шаман»). Над сценарием также работал Дмитрий Лемешев («Контакт»). Роль Михаила Горшнева досталась Константину Плотникову («Родитель»), а роль Андрея Князева исполнил Влад Коноплёв («Восьмидесятые»).