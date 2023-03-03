Маргарита Симоньян хочет исполнить мечту мамы 11-летнего брянского мальчика Феди

Знаменитая журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян прониклась историей, произошедшей в Климовском районе (Брянская область). Там группа диверсантов напала на приграничные села. В Любечане они обстреляли авто, в котором местный житель вез в школу троих детей.

Мужчина умер в результате смертельного ранения, а раненый 11-летний мальчик по имени Федя проявил мужество и спас двух девочек из машины. Школьник растет в многодетной семье. Его двое старших братьев принимают участие участвуют в СВО на Украине.

Как многодетная мать обращаюсь к многодетной матери. Мама Федора и двух его братьев, если вам когда-нибудь что-либо понадобится или прямо сейчас нужно: выплатить кредит, отремонтировать дом, да что угодно, то напишите мне. Исполните мою мечту для вас что-нибудь сделать - пишет Симоньян в соцсети.