Мать российского актера Канахина не поверила в участие сына в теракте в Брянской области

Мать российского актера Кирилла Канахина, который предположительно принял участие в теракте в Брянской области, Валентина Павловна была шокирована, что ее сын мог пойти войной против своего народа. Как отметила женщина, запечатленный на фото человек действительно похож на ее сына, но она не уверена, что это он:

«Вообще-то, похожи глаза. Да немного похож... Но трудно сказать».

Валентина Павловна добавила, что с сыном очень давно не общалась, примерно год, но не верит в то, что он напал на Брянскую область.

Напомним, ранее на Telegram-канале Mash продемонстрировали фото, на котором возле отделения Почты РФ был запечатлен вооруженный человек, очень похожий на Кирилла Канахина.