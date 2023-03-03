Дмитрий Ермак, который телевизионном сериале "Глухарь-3" сыграл одну из главных ролей, тоже решил прокомментировать информацию об экс-актере РФ Кирилле Канахине. Артист, как предполагается, принял участие в атаке на населенный пункт в Брянской области в составе ДРГ, пишет издание МК.

"Если человек появился один раз в каком-то эпизоде, или сыграл сцену из разряда "принеси-подай", а его вдруг стали называть актером лишь потому, что напал на Брянскую область, тогда мне очень обидно и больно за профессию", - отметил Ермак.

По его словам, в профессиональной среде Канахина никто не знал. Ранее Яна Поплавская заявила, что родился Килилл в Москве, где учился в Щепкинском училище и снимался в кино.