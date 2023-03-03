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«Мне плохо, пусть порадуются»: Алла Пугачева дала первое интервью СМИ после отъезда в Израиль

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«Мне плохо, пусть порадуются»: Алла Пугачева дала первое интервью СМИ после отъезда в Израиль
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Фото из открытых источников

Алла Пугачева, которая после переезда в Израиль долго игнорировала общение со СМИ, впервые откровенно рассказала о событиях, происходящих в ее жизни. 

Сперва певица внесла ясность в ситуацию с «ограблением» дома в Кесарии. Как утверждали журналисты, преступники взломали камеры видеонаблюдения в ее вилле и вынесли имущество на сумму 38 миллионов рублей. По словам артистки, не было никаких воров, да и живет она в другом городе.

«Когда читаешь, что твой дом в Кесарии ограбили, начинаешь задумываться, а в порядке с головой у тех, кто это придумывает. Во-первых, не в Кесарии живу, во-вторых, никто не грабил, в третьих, никто никакого гражданства Израиля нас не лишал. Они хотят, чтобы меня и Макса жалели, поэтому так стараются. Еще денюжки за это получат…», - сказала Пугачева.

Алла Борисовна добавила, что поводов для жалости нет. Примадонна дала понять, что все плохие новости являются забавами недоброжелателей.

«Если кому-то в радость – думать, что мне плохо, пускай порадуются», - добавила знаменитость.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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