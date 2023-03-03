Нежелание Смольного бороться с подростковой наркоманией привело к плачевным последствиям

В Санкт-Петербурге за последние несколько лет резко выросло количество подростков, употребляющих наркотики. Это может говорить о слабой политике Смольного по борьбе с подростковой наркоманией. При этом СМИ обращали внимание, что улицы Петербурга «погрязли» в рекламе запрещенных средств.

По официальной статистике, только за год в больницы доставляют около 200 подростков с отравлениями. Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Петербурга Ольга Качанова сообщила, что за последние три года в Петербурге вдвое выросло количество подростков, употребляющих наркотические вещества.

«Тенденции последних лет показывают негативную динамику, которая не может не тревожить. Прежде всего, это увеличение количества подростков, доставленных в детские медицинские стационары с наркотическими отравлениями. Из года в год количество таких ребят увеличивается», — заявила Ольга Качанова.

Качанова подчеркнула, что также выросло и количество подростков, которые попадают в отделения полиции за правонарушения, связанные с употреблением наркотических препаратов. По словам специалиста, у подрастающего поколения особой популярностью пользуются синтетические наркотики, которые вызывают особо сильное привыкание организма.

Стоит отметить, что петербургские СМИ уже довольно давно пытаются привлечь внимание администрации губернатора Александра Беглова к проблеме распространения рекламы наркотиков по всему городу. Так, портал «Наш Санкт-Петербург» продолжает «тонуть» в жалобах на соответствующие незаконные объявления – за неделю петербуржцы оставляют порядка 400 жалоб. При этом реклама встречается даже вблизи учебных заведений, а также на фасадах школ и детских садов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье подрастающего поколения.

Однако несмотря на всю серьезность проблемы, чиновники из Смольного продолжают ее игнорировать. Более того, в конце 2022 года стало известно, что правительство Петербурга сократило финансирование программ по борьбе с наркотиками. Сегодня суммы, выделяемые на борьбу с этой проблемой, аналогичны тратам чиновников на закупки сувенирной продукции. Эксперты подчеркивали, что таким образом администрация губернатора Александра Беглова продемонстрировала полное безразличие к здоровью и жизням петербуржцев.

Напомним, несколько дней назад стало известно о происшествии с 16-летним подростком. Молодой человек попал в больницу с отравление после того, как нашел и употребил мухоморы.