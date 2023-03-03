Ольга Орлова проинформировала, что похудела на 11 кг через месяц после рождения дочери

Телеведущая и исполнительница Ольга Орлова на собственном примере доказала, что беременность после 40 имеет преимущества. Звезда уверена, что роды – прекрасный способ продлить женскую молодость. Причем, показала это знаменитость на практике, на днях удивив фанатов своим помолодевшим внешним видом после рождения второго ребенка.

Дочь Орлова родила всего три недели назад, в начале февраля. Однако за это время она успела всерьез заняться собой. Ольга старалась вернуть былую форму. Артистка сумела похудеть на 11 килограммов, а внешность молодой мамы заметно изменилась. Причем, как призналась ведущая, на достигнутом она не будет останавливаться, продолжая усердно работать над фигурой.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Подписчики оставили в адрес звездной мамы много лестных комментариев. Они отметили, что экс-солистка "Блестящих" действительно подает пример того, как в 45 лет можно выглядеть на 25.