Певец SHAMAN сообщил, что на сцене держит микрофон в штанах ради своей безопасности

Певец Ярослав Дронов, который выступает на сцене под псевдонимом SHAMAN, на сегодняшний день является одним из самых востребованных исполнителей на эстраде. Артист более десяти лет занимается певческой карьерой, однако стал популярным примерно год назад.

Поклонники музыканты удивлены, почему их кумир выбрал себе такой странный псевдоним не на русском языке, при этом являясь ярым патриотом страны. Но певец это объясняет коротко.

"Существует фраза - все в общем-то было бы неплохо, пока не стали улучшать. Так что если что-либо работает, пусть это работает дальше", - сказал SHAMAN.

Также фанатов беспокоит странная привычка Ярослава. Дронов во время выступлений периодически кладет в штаны свой микрофон. Но в этом певец не видит ничего предосудительного и признается, что на сцене таким образом он спасается от непредвиденных обстоятельств, травм.