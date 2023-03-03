Певец Сосо Павлиашвили заявил, что преодолевает страх и стресс перед каждым выходом на сцену

Несмотря на то, что последние месяцы свердловчане жалуются на большие суммы в квитанциях ЖКХ, остались граждане, которые могут рассчитывать на скидки
О том, как дожить до 100 лет, при этом быть бодрым и здоровым рассказал уральский врач. Он сообщил о чекапе для тех, кому исполнилось 45. По словам
На вопросы местных жителей о том, сколько времени будет занимать перепрограммирование счетчиков на свет, ответил Николай Смирнов, министр энергетики
Иван Ургант написал в своем блоге в Телеграм-канале о начале съемок нового телевизионного проекта с названием "Эмпатия Ванюччи". Шоумен намерен
Известный российский телеведущий Дмитрий Нагиев практически не появляется на публике. Также шоумен редко появляется в Сети. Но сегодня всеми любимый
Звезда «Красной Шапочки» Яна Поплавская пристыдила шоумена Ивана Урганта за его шутку о YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». По словам
Состоянием на сегодняшний день количество пациентов, заболевших коронавирусом, за одну неделю не превышает 90 тысяч человек. Это примерно на 11
Людям в старости обязательно показан дополнительный прием кальция и витамина D. Эти добавки могут уменьшить риск возрастной саркопении (потеря
Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале 2023 года. По их данным, суммы начислений за самый короткий месяц в году ничем
Жителям Екатеринбурга начали массово поступать сообщения о том, что питьевая вода заражена холерой. В связи с ситуацией на Украине возможна