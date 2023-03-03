Певец Сосо Павлиашвили заявил, что преодолевает страх и стресс перед каждым выходом на сцену

Грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили на сцене уже более чем 30 лет. Но артист признался, что каждый выход для него является огромным стрессом, хотя его работа всегда четко расписана и отлажена..

58-летний певец рассказал, что именно ему помогает бороться со стрессом и тревогой перед выходом на сцену. Кстати, такие эмоции исполнитель не считает чем-то необычным или странным.

«Конечно же, есть волнение. Это не боязнь или трусость. Напротив, когда встречаешься с его величеством зрителем — это всегда волнительно. Никогда не называл людей своими поклонниками или фанатами. Это люди, которым служу. На каждом выступлении целую сцену. Со страхом я справляюсь, просто получая огромное удовольствие», — признался Павлиашвили на концерте, который посвящен 70-летию российского композитора Виктора Резникова.