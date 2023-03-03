Поплавская рассказала об участвовавшем в нападении диверсантов бывшем актере Канахине

Яна Поплавская в Телеграм-канале решила рассказать о бывшем актере Кирилле Канахине, который принял участие в нападении на Брянскую область в составе диверсионной группы. По информации актрисы, ее экс-коллега по цеху родом из Москвы. Он учился в Щепкинском училище. После этого работал в театре Луны, а также снимался в кино.

Яна отметила, что еще в 2018 году Кирилл уехал на Украину, «предав народ». По словам артистки, имена таких людей нужно «из всех архивов стирать», уничтожать «любые о них упоминания».

Актриса добавила, что в данной ситуации нельзя трогать мать Канахина, для которой это «огромная потеря». Поплавская также считает, что карьера актера завершилась ролью «убийцы и предателя», но произошло это в жизни, а не в кино.