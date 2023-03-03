Продюсер Рудченко объяснил отмену выступлений Хаматовой, Познера и Урганта за рубежом

Некоторые звезды, которые покинули РФ, пытаются сейчас наладить жизнь за границей и построить там карьеру. Но регулярно появляется информация об отмене выступлений опальных артистов. Так, накануне в Риге был отменен спектакль с участием Чулпан Хаматовой, а концерт Владимира Познера и его коллеги Ивана Урганта на Кипре и в Дубае перенесли на октябрь.

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал отмену выступлений знаменитостей за границей. Как отметил музыкальный эксперт, в РФ артисты работали преимущественно с государственным бюджетом, который распределяли независимо от выступлений. На чужбине все намного сложнее.

"Это звезды они здесь. За границей кому нужны? Здесь нужно думать, как билеты продать, удержать аудиторию. Там не такое большое количество людей, которые воспринимают на русском языке контекст, который вещают", - подчеркнул Рудченко.