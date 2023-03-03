Регина Тодоренко призналась, что она обращалась к пластическому хирургу

Российская телеведущая и певица Регина Тодоренко призналась, что из-за своего напряженного графика остается очень мало времени на отдых и себя любимую. Звезда страдает от того, что во время работы визажисты накладывают ей слишком плотный грим. Кожа знаменитости от этого сильно портиться.

Регина рассказала, что она решила посетить пластического хирурга. Результаты визита к специалисту не обрадовали.

«Ну что сказать… Все плохо», — написала Тодоренко в личном микроблоге в социальной сети.

Как оказалось, врач сообщил артистке о том, что ее организм подвержен ранним возрастным изменениям. Поэтому не исключено, что в ближайшие 5 лет лицо и тело певицы перестанут быть такими упругими.

Жена Топалова отметила, что она будет поддерживать красоту и молодость с помощью масок и массажа, чтобы сохранить кожу в хорошем состоянии длительное время.